Естонія підтримує створення окремої посади єврокомісара з оборони

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Естонія підтримує ідею про створення нової посади європейського комісара з питань оборони у новому складі Єврокомісії, що зараз активно обговорюють у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каріс згадав у своїй статті-колонці для Politico.

Алар Каріс зазначив, що підтримує ідею про створення посади єврокомісара з питань оборони, а також перегляд оборонної стратегії ЄС.

Крім того, президент Естонії закликав переглянути правила Європейського інвестиційного банку так, щоб він міг слугувати інструментом для інвестицій в ОПК, та посилювати Європейський фонд миру, оскільки це єдиний на рівні ЄС механізм для надання військової підтримки Україні та іншим партнерам.

Він заявив також, що європейцям варто зміцнювати свою архітектуру безпеки у рамках НАТО, а окремим країнам – активізувати свою оборонну промисловість та посилювати збройні сили.

"Як найбільш потужний економічний союз у світі, ЄС має зіграти визначну роль", – зазначив Каріс.

"Будь-яка європейська країна мала би проблеми з тим, щоб протистояти Росії наодинці. Але коли ми всі разом – ми непереможні. Росія виглядає велетом – ядерна держава із населенням близько 145 мільйонів. Але це не має нас паралізувати. Населення ЄС – утричі більше, а наш спільний ВВП – у 10 разів більший, ніж у Росії. Європейські демократії у співпраці між собою і трансатлантичними партнерами достатньо сильні, щоб досягти миру без війни", – наголосив Каріс.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримує ідею про окремого комісара з оборони.

Також 19 лютого офіційно підтвердили, що вона вдруге балотуватиметься на посаду очільника Єврокомісії на європейських виборах 2024 року.