МКС почав розслідування справи про удари РФ по енергетиці України, є перші ордери на арешт

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні суду, яке є у розпорядженні "Європейської правди".

Йдеться про командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ Сергєя Кобилаша і командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

Сергєй Кобилаш

Віктор Соколов

Обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення.

Палата досудового провадження II вважає, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України у зазначений період, завдані силами, які перебували під їхнім командуванням.

Кобилаша і Соколова підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, що полягали у здійсненні нападів на цивільні об'єкти, заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільним особам або шкоди цивільним об'єктам, а також у злочині проти людяності, що полягав у вчиненні антигуманних дій.

Існують обґрунтовані підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини, а також вчинили їх спільно та/або через інших осіб, віддавали накази про вчинення злочинів та/або не здійснювали належного контролю над силами, які перебували у їхньому підпорядкуванні, йдеться у повідомленні суду.

Як зазначено у повідомленні суду, зміст ордерів видається під грифом "таємно" з метою захисту свідків та забезпечення безпеки розслідування. Однак, беручи до уваги, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні, Палата вважає, що поінформованість громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню подібних злочинів.

"Тому Палата досудового провадження II вважає, що в інтересах правосуддя уповноважити Секретаріат публічно розкрити інформацію про наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і міри відповідальності", – йдеться у повідомленні суду.

Нагадаємо, у березні минулого року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із вивезенням українських дітей з окупованих територій України.

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