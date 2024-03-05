МУС начал расследование дела об ударах РФ по энергетике Украины, есть первые ордера на арест

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ в рамках расследования потенциальных военных преступлений России в Украине, совершенных в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Об этом говорится в сообщении суда, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Речь идет о командующем дальней авиации Воздушно-космических сил РФ Сергее Кобылаше и командующем ЧФ РФ Викторе Соколове.

Сергей Кобылаш

Виктор Соколов

Оба ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных стороной обвинения.

Палата досудебного производства II считает, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары по объектам электроэнергетической инфраструктуры Украины в указанный период, нанесенные силами, которые находились под их командованием.

Кобылаша и Соколова подозревают в совершении военных преступлений, заключавшихся в совершении нападений на гражданские объекты, причинении чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или вреда гражданским объектам, а также в преступлении против человечности, заключавшемся в совершении антигуманных действий.

Существуют обоснованные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, а также совершили их совместно и/или через других лиц, отдавали приказы о совершении преступлений и/или не осуществляли надлежащего контроля над силами, которые находились в их подчинении, говорится в сообщении суда.

Как указано в сообщении Суда, содержание ордеров выдается под грифом "секретно" с целью защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования. Однако, принимая во внимание, что Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам в Украине, Палата считает, что осведомленность общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения подобных преступлений.

"Поэтому Палата досудебного производства II считает, что в интересах правосудия уполномочить Секретариат публично раскрыть информацию о наличии ордеров, имена подозреваемых, преступления, за которые выданы ордера, и меры ответственности", – говорится в сообщении суда.

Напомним, в марте прошлого года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с вывозом украинских детей с оккупированных территорий Украины.

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