Зеленський про ордери МКС: Зірочки на погонах не врятують генералів РФ від відповідальності

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що кожен російський командир, який віддає накази про завдання ударів по українському цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури, повинен знати, що правосуддя буде здійснене.

"Кожен виконавець таких злочинів має знати, що він буде притягнутий до відповідальності", – зазначив президент.

За його словами, міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно неминуче. Україна продовжить докладати всіх зусиль, щоб притягнути кожного росіянина до відповідальності.

"І жодна кількість зірочок на погонах чи дверях кабінетів не вбереже їх від відповідальності", – підкреслив він.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Нагадаємо, у березні минулого року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із вивезенням українських дітей з окупованих територій України.

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