Зеленский об ордерах МКС: Звездочки на погонах не спасут генералов РФ от ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда относительно ордеров на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ.

Об этом Зеленский написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что каждый российский командир, который отдает приказы о нанесении ударов по украинскому гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры, должен знать, что правосудие будет осуществлено.

"Каждый исполнитель таких преступлений должен знать, что он будет привлечен к ответственности", – отметил президент.

По его словам, международное правосудие требует времени, но оно неизбежно. Украина продолжит прилагать все усилия, чтобы привлечь каждого россиянина к ответственности.

"И ни одно количество звездочек на погонах или дверях кабинетов не убережет их от ответственности", – подчеркнул он.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ в рамках расследования потенциальных военных преступлений России в Украине, совершенных в период с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года.

Напомним, в марте прошлого года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с вывозом украинских детей с оккупированных территорий Украины.

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