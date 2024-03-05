Офіційно: Прем’єрка Естонії спростувала, що їсть на сніданок росіян

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас із гумором відреагувала на статтю Politico, де неназваний європейський посадовець пояснив відмову підтримувати її кандидатуру на посаду головного дипломата ЄС тим, що вона "любить їсти росіян на сніданок".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Уранці 5 березня прем’єрка Естонії опублікувала твіт із підписом "Мій сніданок, дорогі читачі Politico Europe" і фото свого сніданку – мюслі з йогуртом і чорницею, а також чашки з напоєм.

"На жаль, Politico не змогло підтвердити, що було в її чашці: гарячий лимон з медом, зелений чай чи російські імперіалістичні сльози", – відреагували у виданні.

Напередодні, 4 березня, Politico опублікувало статтю про те, що східноєвропейські держави прагнуть більшого представництва на керівних посадах у Євросоюзі та Північноатлантичному Альянсі.

Згадувались, серед іншого, й непублічні дискусії про те, що Кая Каллас може замінити Жозепа Борреля на посаді Високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки в новому складі Єврокомісії.

Посадовець ЄС на умовах анонімності прокоментував це так: "Невже ми справді призначаємо на цю посаду людину, яка любить їсти росіян на сніданок?", обігруючи популярний англомовний вираз, що означає "легко когось перемагати або контролювати".

Минулого тижня глава уряду Естонії, яка в минулому висловлювала зацікавленість в тому, щоб стати наступним генеральним секретарем НАТО, висловила сумніви у тому, що всі держави-члени Альянсу між собою рівні.