Официально: Премьер Эстонии опровергла, что ест на завтрак россиян

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с юмором отреагировала на статью Politico, где неназванный европейский чиновник объяснил отказ поддерживать ее кандидатуру на должность главного дипломата ЕС тем, что она "любит есть россиян на завтрак".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Утром 5 марта премьер Эстонии опубликовала твит с подписью "Мой завтрак, дорогие читатели Politico Europe" и фото своего завтрака – мюсли с йогуртом и черникой, а также чашки с напитком.

"К сожалению, Politico не смогло подтвердить, что было в ее чашке: горячий лимон с медом, зеленый чай или российские империалистические слезы", – отреагировали в издании.

Накануне, 4 марта, Politico опубликовало статью о том, что восточноевропейские государства стремятся к большему представительству на руководящих должностях в Евросоюзе и Североатлантическом Альянсе.

Упоминались, среди прочего, и непубличные дискуссии о том, что Кая Каллас может заменить Жозепа Борреля на должности Высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности в новом составе Еврокомиссии.

Чиновник ЕС на условиях анонимности прокомментировал это так: "Неужели мы действительно назначаем на эту должность человека, который любит есть русских на завтрак?", обыгрывая популярное англоязычное выражение, означающее "легко кого-то побеждать или контролировать".

На прошлой неделе глава правительства Эстонии, которая в прошлом выражала заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО, выразила сомнения в том, что все государства-члены Альянса между собой равны.