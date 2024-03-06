Парламент Італії схвалив участь країни у військовій місії в Червоному морі

Італійські законодавці схвалили участь країни у військово-морській місії ЄС із захисту вантажних суден у Червоному морі від нападів єменських бойовиків-хуситів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Завданням місії є "самооборона, тобто нейтралізація прямих нападів на торгові кораблі під конвоєм та відбиття будь-яких спроб захоплення суден", – заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні в нижній палаті парламенту, де 271 депутат проголосував за участь у місії Aspides. Лише шість законодавців проголосували проти.

За його словами, це включає застосування військової сили у разі нападу. Водночас італійський Сенат схвалив місію 153 голосами проти 0.

Парламент також схвалив участь Італії в гуманітарній місії в Газі, а також місію міністерства юстиції для допомоги у відновленні громадянського суспільства в Україні.

Днями корабель Військово-морських сил Італії Duilio збив безпілотник, що летів на нього в Червоному морі.

Як відомо, з 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.