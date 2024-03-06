Суд Албанії виніс вирок меру-етнічному греку, що може ускладнити країні вступ до ЄС

У вівторок албанський суд ув'язнив обраного мера з грецької меншини на два роки за фальсифікацію виборів – цей вирок, ймовірно, посилить напруженість у відносинах із сусідньою Грецією, яка попереджала про його можливий вплив на вступ Албанії до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Діонісіос Альфред Беллері був заарештований у травні 2023 року і звинувачений у купівлі голосів під час виборчої кампанії на посаду мера в південному прибережному місті Хімара.

Він переміг на виборах, але так і не був приведений до присяги, перебуваючи під вартою в слідчому ізоляторі. Беллері заперечував свою провину.

Спеціальний суд з питань корупції та організованої злочинності постановив, що Беллері "вчинив кримінальний злочин у вигляді активної корупції під час виборів... і має бути покараний двома роками позбавлення волі". Беллері має 15 днів на подачу апеляції.

Греція вимагала, щоб Беллері був приведений до присяги в очікуванні суду, але прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що це судове, а не політичне питання.

Відносини між Албанією і Грецією часто спалахували через культурні та історичні відмінності, а також через величезну кількість албанських іммігрантів у Греції і грецької меншини в Албанії.

Греція заявила, що рішення суду посилило занепокоєння щодо об'єктивності судового процесу.

"Уряд Греції буде уважно стежити за ходом справи і сподівається на справедливе і об'єктивне рішення суду другої інстанції", – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Греції.

Давня позиція Греції полягає в тому, що Албанія повинна поважати права обраного мера, і що від цього залежить її заявка на вступ до Європейського Союзу.