Прем’єр Греції прив’язав питання вступу Албанії в ЄС до справи ув’язненого мера

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс підтвердив позицію Греції, що прагнення Тирани розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу залежать від справи Фреді Белері, ув'язненого етнічного грека, обраного мером міста Хімара на півдні Албанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ekathimerini.

Виступаючи з Тирани, де він брав участь у зустрічі лідерів ЄС та західнобалканських країн, Міцотакіс заявив, що "вирішення цього питання є необхідною умовою для того, щоб Греція зробила наступний крок і погодилася розпочати переговорний процес Албанії з ЄС", при цьому він висловив сподівання, що проблема буде вирішена в дусі співпраці та доброї волі.

Міцотакіс зазначив, що поважає незалежність албанської судової системи, але наполягає на тому, що "Белері має право бути приведеним до присяги, навіть якщо він перебуває під вартою в якості мера Хімара".

"Це невід'ємне право, що випливає з конституційного ладу Албанії; право, яке також повністю сумісне з європейськими принципами верховенства права. Важливо, щоб він був приведений до присяги, щоб усунути цю важливу тінь, яка, безсумнівно, впливає на грецько-албанські відносини", – сказав він.

Питання приведення Белері до присяги неодноразово піднімалося Афінами перед Тираною через різні канали і на різних рівнях, останнім з яких були зусилля міністра закордонних справ Георгіоса Герапетрітіса, який мав таку ж розмову з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою два тижні тому.

"Греція твердо і непохитно підтримує перспективи вступу Західних Балкан до ЄС. Ми є твердими прихильниками необхідності приєднання західнобалканських країн до європейської сім'ї; ми визнаємо, що це важкий шлях, який вимагає від країн значних змін у європейському законодавстві", – сказав грецький прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у травні мером прибережного албанського міста Хімара попередньо обрали Діонісіоса Альфреда Белері – представника грецької меншини, якого незадовго до голосування затримали нібито за звинуваченням у підкупі виборців.

Міністерство закордонних справ Греції тоді зажадало негайного звільнення Белері, натякаючи, що ця справа може негативно вплинути на заявку Албанії на вступ до Європейського Союзу.