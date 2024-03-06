Суд Албании вынес приговор мэру-этническому греку, что может осложнить стране вступление в ЕС

Во вторник албанский суд посадил избранного мэра из греческого меньшинства на два года за фальсификацию выборов – этот приговор, вероятно, усилит напряженность в отношениях с соседней Грецией, которая предупреждала о его возможном влиянии на вступление Албании в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Дионисиос Альфред Беллери был арестован в мае 2023 года и обвинен в покупке голосов во время избирательной кампании на пост мэра в южном прибрежном городе Химара.

Он победил на выборах, но так и не был приведен к присяге, находясь под стражей в следственном изоляторе. Беллери отрицал свою вину.

Специальный суд по вопросам коррупции и организованной преступности постановил, что Беллери "совершил уголовное преступление в виде активной коррупции во время выборов... и должен быть наказан двумя годами лишения свободы". Беллери имеет 15 дней на подачу апелляции.

Греция требовала, чтобы Беллери был приведен к присяге в ожидании суда, но премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что это судебный, а не политический вопрос.

Отношения между Албанией и Грецией часто вспыхивали из-за культурных и исторических различий, а также из-за огромного количества албанских иммигрантов в Греции и греческого меньшинства в Албании.

Греция заявила, что решение суда усилило беспокойство относительно объективности судебного процесса.

"Правительство Греции будет внимательно следить за ходом дела и надеется на справедливое и объективное решение суда второй инстанции", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Греции.

Давняя позиция Греции заключается в том, что Албания должна уважать права избранного мэра, и что от этого зависит ее заявка на вступление в Европейский Союз.