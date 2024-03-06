У Польщі почала працювати команда із запуску першої спільної інституції України та НАТО

У вівторок, 5 березня, у польському місті Бидгощ відбулася перша зустріч проєктної команди із запуску Спільного аналітичного, тренувального та освітнього центру Україна-НАТО (JATEC) – першої спільної інституції Альянсу та України.

Про це повідомила служба віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, пише "Європейська правда".

Під час свого відеозвернення до команди Стефанішина закликала зосередитися на актуальних питаннях, які сприятимуть знаходженню ефективних рішень у сфері безпеки і оборони, зокрема в контексті триваючої російської агресії.

"Україні стануть у пригоді будь-які практичні знання та досвід, які можуть допомогти нам захистити людей і забезпечити власну безпеку, будь то на землі, у небі, на морі чи у кіберпросторі. І Центр, який ми започатковуємо – це платформа для постійного діалогу, обміну знаннями та експертизою, спільного пошуку рішень", – зазначила вона.

Стефанішина підкреслила, що, оскільки JATEC як багаторічна програма є важливим компонентом Комплексного пакета допомоги НАТО, необхідно забезпечити належну ресурсну підтримку роботи Центру.

Рішення про запуск JATEC ухвалили за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони 15 лютого 2024 року.

Завданнями Центру стануть спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки, удосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності, розвиток спроможностей Сил оборони України.

Робота Центру буде спрямована на досягнення повної взаємосумісності ЗСУ та сил країн НАТО.

Детально про лютневу зустріч міністрів у Брюсселі дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".