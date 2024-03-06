В Польше начала работать команда по запуску первой совместной институции Украины и НАТО

Во вторник, 5 марта, в польском городе Быдгощ состоялась первая встреча проектной команды по запуску Совместного аналитического, тренировочного и образовательного центра Украина-НАТО (JATEC) – первой совместной институции Альянса и Украины.

Об этом сообщила служба вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, пишет "Европейская правда".

Во время своего видеообращения к команде Стефанишина призвала сосредоточиться на актуальных вопросах, которые будут способствовать нахождению эффективных решений в сфере безопасности и обороны, в частности в контексте продолжающейся российской агрессии.

"Украине пригодятся любые практические знания и опыт, которые могут помочь нам защитить людей и обеспечить собственную безопасность, будь то на земле, в небе, на море или в киберпространстве. И Центр, который мы запускаем – это платформа для постоянного диалога, обмена знаниями и экспертизой, совместного поиска решений", – отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что поскольку JATEC как многолетняя программа является важным компонентом Комплексного пакета помощи НАТО, необходимо обеспечить надлежащую ресурсную поддержку работы Центра.

Решение о запуске JATEC приняли по результатам заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны 15 февраля 2024 года.

Задачами Центра станут совместный анализ и обобщение опыта в сфере обороны и безопасности, совершенствование системы подготовки и военного образования, содействие повышению совместимости, развитие возможностей Сил обороны Украины.

Работа Центра будет направлена на достижение полной совместимости ВСУ и сил стран НАТО.

Подробно о февральской встрече министров в Брюсселе смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".