На час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють усі аеропорти навколо Парижа

Повітряний простір і всі аеропорти навколо Парижа будуть закриті на час церемонії відкриття Олімпійських ігор у липні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AIR Live.

Під час слухань у Сенаті у вівторок, 5 березня, міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен розповів про заходи безпеки, заплановані на церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня.

Міністр внутрішніх справ, зокрема, оголосив, що повітряний простір буде закритий в радіусі 150 км навколо Парижа.

"Це цілком історично, що ми повністю зупиняємо роботу аеропортів", – сказав Дарманен. Крім того, над церемонією з міркувань безпеки літатимуть гелікоптери та дрони.

Зупинка аеропортів запланована з 19:00 до кінця церемонії опівночі, уточнив міністр.

"Глави держав повинні будуть прибувати за межами цієї зони", – заявив міністр.

Нагадаємо, французькі сили безпеки перевірять до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.

Літні Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня. Жителів столиці Франції вже попередили про логістичні труднощі.