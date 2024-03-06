На время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа

Воздушное пространство и все аэропорты вокруг Парижа будут закрыты на время церемонии открытия Олимпийских игр в июле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AIR Live.

Во время слушаний в Сенате во вторник, 5 марта, министр внутренних дел Жеральд Дарманен рассказал о мерах безопасности, запланированных на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

Министр внутренних дел, в частности, объявил, что воздушное пространство будет закрыто в радиусе 150 км вокруг Парижа.

"Это вполне исторически, что мы полностью останавливаем работу аэропортов", – сказал Дарманен. Кроме того, над церемонией из соображений безопасности будут летать вертолеты и дроны.

Остановка аэропортов запланирована с 19:00 до конца церемонии в полночь, уточнил министр.

"Главы государств должны будут прибывать за пределами этой зоны", – заявил министр.

Напомним, французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

Летние Олимпийские игры в Париже продлятся с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября. Жителей столицы Франции уже предупредили о логистических трудностях.