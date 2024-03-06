Латвія долучиться до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що його країна долучиться до ініціативи Чехії із закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.
Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у Twitter (X).
"Латвія приєднається до чеської ініціативи, запропонованої президентом (Чехії. – Ред.) Петром Павелом, щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України", – написав голова латвійського Міноборони.
"Це критично важливий ресурс для перемоги над Росією, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Razom do peremogi!" – додав він.
Latvia will join the 🇨🇿Czech initiative proposed by @prezidentpavel to procure artillery ammunition for 🇺🇦 Ukraine. This is a critical capability to defeat Russia and we must do our utmost to support Ukraine.— Andris Spruds (@AndrisSpruds) March 6, 2024
Razom do peremogi! @rustem_umerov#StandWithUkraine
Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.
Чеське Міністерство оборони раніше заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.
Публічно про участь раніше заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро, і Бельгія, яка передасть 200 мільйонів євро. Також про підтримку заявили Франція і Німеччина.