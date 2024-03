Латвія долучиться до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що його країна долучиться до ініціативи Чехії із закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у Twitter (X).

"Латвія приєднається до чеської ініціативи, запропонованої президентом (Чехії. – Ред.) Петром Павелом, щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України", – написав голова латвійського Міноборони.

"Це критично важливий ресурс для перемоги над Росією, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Razom do peremogi!" – додав він.

Latvia will join the 🇨🇿Czech initiative proposed by @prezidentpavel to procure artillery ammunition for 🇺🇦 Ukraine. This is a critical capability to defeat Russia and we must do our utmost to support Ukraine.

Razom do peremogi! @rustem_umerov#StandWithUkraine