Латвия присоединится к чешской инициативе по закупке 800 тысяч снарядов для Украины

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что его страна присоединится к инициативе Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в Twitter (X).

"Латвия присоединится к чешской инициативе, предложенной президентом (Чехии. – Ред.) Петром Павелом, по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины", – написал глава латвийского Минобороны.

"Это критически важный ресурс для победы над Россией, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Razom do peremogi!" – добавил он.

Latvia will join the 🇨🇿Czech initiative proposed by @prezidentpavel to procure artillery ammunition for 🇺🇦 Ukraine. This is a critical capability to defeat Russia and we must do our utmost to support Ukraine.

Razom do peremogi! @rustem_umerov#StandWithUkraine