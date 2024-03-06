Латвия присоединится к чешской инициативе по закупке 800 тысяч снарядов для Украины

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что его страна присоединится к инициативе Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в Twitter (X).

"Латвия присоединится к чешской инициативе, предложенной президентом (Чехии. – Ред.) Петром Павелом, по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины", – написал глава латвийского Минобороны.

"Это критически важный ресурс для победы над Россией, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Razom do peremogi!" – добавил он.

Latvia will join the 🇨🇿Czech initiative proposed by @prezidentpavel to procure artillery ammunition for 🇺🇦 Ukraine. This is a critical capability to defeat Russia and we must do our utmost to support Ukraine.

Razom do peremogi! @rustem_umerov#StandWithUkraine — Andris Spruds (@AndrisSpruds) March 6, 2024

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Публично об участии ранее заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 млн евро, и Бельгия, которая передаст 200 млн евро. Также о поддержке заявили Франция и Германия.