В уряді Угорщини підтвердили угоду з Китаєм про спільні патрулі в угорських містах

В уряді Угорщини підтвердили до цього часу неофіційні чутки про те, що МВС має угоду про співпрацю з китайською поліцією, яка передбачає у тому числі спільні патрулювання в Угорщині.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

Видання отримало відповідь від Міністерства внутрішніх справ з підтвердженням того, що у майбутньому "правоохоронці обох країн зможуть спільно здійснювати патрулювання, що дозволить забезпечити більш ефективну комунікацію між громадянами і владою обох країн, покращити внутрішню безпеку та громадський порядок".

Ініціативу пояснюють тим, що це може бути корисним у пік туристичного сезону у найбільш популярних місцях та на великих подіях, де можуть бути присутні багато громадян Китаю.

Міністерство також зазначило, що не йдеться про якийсь безпрецедентний рівень співпраці і подібні домовленості є також з Хорватією щодо морських курортів, австрійська поліція виходить на спільне патрулювання з угорською довкола озера Балатон.

Місця патрулювання і чисельність патрулів, а також часові рамки "будуть визначатися виконавчими органами, з урахуванням організаційних особливостей".

Раніше німецьке видання Welt повідомляло, що Угорщина і Китай уклали угоду на зразок тієї, яку Китай вже має з Сербією, і вона передбачає участь китайських правоохоронців у патрулюванні міст. Щодо таких угод озвучуються підозри про те, що Китай таким чином легалізує своїх силовиків в іноземних країнах, щоб стежити за своїми громадянами за кордоном.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що Китай має у низці європейських країн так звані "сервісні центри" для своїх громадян, які насправді виконують роль поліцейських відділків.

Нідерланди після розголосу заявили, що Китай має закрити такі центри.

В угорському МВС казали, що їм не відомо про діяльність таких відділків в країні. У ЗМІ з'являлася інформація, що в Угорщині їх два.