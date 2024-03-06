В МВД Венгрии подтвердили соглашение с Китаем о совместных патрулях в венгерских городах

В правительстве Венгрии подтвердили до сих пор неофициальные слухи о том, что МВД имеет соглашение о сотрудничестве с китайской полицией, которое предусматривает в том числе совместные патрулирования в Венгрии.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

Издание получило ответ от Министерства внутренних дел с подтверждением того, что в будущем "правоохранители обеих стран смогут совместно осуществлять патрулирование, что позволит обеспечить более эффективную коммуникацию между гражданами и властью обеих стран, улучшить внутреннюю безопасность и общественный порядок".

Инициативу объясняют тем, что это может быть полезным в пик туристического сезона в наиболее популярных местах и на крупных событиях, где могут присутствовать много граждан Китая.

Министерство также отметило, что речь не идет о каком-то беспрецедентном уровне сотрудничества и подобные договоренности есть также с Хорватией по морским курортам, австрийская полиция выходит на совместное патрулирование с венгерской вокруг озера Балатон.

Места патрулирования и численность патрулей, а также временные рамки "будут определяться исполнительными органами, с учетом организационных особенностей".

Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Венгрия и Китай заключили соглашение наподобие того, которое Китай уже имеет с Сербией, и оно предусматривает участие китайских правоохранителей в патрулировании городов. Относительно таких соглашений озвучиваются подозрения о том, что Китай таким образом легализует своих силовиков в иностранных странах, чтобы следить за своими гражданами за рубежом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Китай имеет в ряде европейских стран так называемые "сервисные центры" для своих граждан, которые на самом деле выполняют роль полицейских участков.

Нидерланды после огласки заявили, что Китай должен закрыть такие центры.

В венгерском МВД говорили, что им не известно о деятельности таких отделений в стране. В СМИ появлялась информация, что в Венгрии их два.