Таємна зброя Байдена: як співачка Тейлор Свіфт може вплинути на результати виборів у США

Президент США Джо Байден хоче заручитися її підтримкою перед виборами 2024 року, а виборці Дональда Трампа вважають її "психологічною зброєю" Пентагону.

Це могло б здатися абсурдом, якби не було правдою. І йдеться про американську виконавицю Тейлор Свіфт.

Навіть якщо ви не чули жодної її пісні (хоча, ймовірно, чули хоча б одну — наприклад цю), ви точно знаєте її ім’я. Зрештою, мало кого називає людиною року американський журнал Time, особливо якщо серед інших претендентів на звання були Владімір Путін, Сі Цзіньпін, лялька Барбі й Чарльз III.

Людина з такою популярністю та впливом може стати вагомим політичним фактором. Особливо коли йдеться про президентські вибори у США, де навіть лічені тисячі голосів можуть змінити долю і цієї країни, і всього світу.

"Європейська правда" спробувала розібратися, чому ім’я співачки узагалі почало фігурувати в дискусіях про майбутнє голосування за президента США — і чи насправді її вплив настільки важливий для Байдена і Трампа.

Що варто знати про Тейлор Свіфт

Цей текст — не про біографію Тейлор Свіфт і не про феномен її популярності. Але зрозуміти, чому вона має такий помітний вплив (і чому стаття про неї взагалі з’являється на "Європейській правді"), неможливо без знання хоча б кількох базових фактів із її біографії.

34-річна Тейлор Елісон Свіфт (так, це її справжнє ім’я) професійно займається музикою понад половину свого життя. За цей час вона випустила 10 альбомів (шість із них протягом тижня після виходу розходились тиражем у понад мільйон, а наступний, одинадцятий, має вийти у квітні 2024 року) і здобула 14 премій "Греммі", з них чотири — за "Альбом року" (це рекорд; і це не рахуючи інших численних нагород).

Нинішнє світове концертне турне Тейлор Свіфт, Eras Tour, яке почалося минулого року, вже стало найкасовішим в історії (станом на грудень 2023 року принесло понад мільярд доларів прибутку). До того ж турне настільки популярне, що європейські міста змагаються за право прийняти в себе концерт Тейлор Свіфт.

Вона — найбільш прослуховувана виконавиця на найбільших стримінгових музичних сервісах, Spotify та Apple Music.

Зрештою, Тейлор Свіфт — перша в історії виконавиця, яка заробила понад мільярд доларів виключно своєю творчістю (тобто виступами й продажами музики). Вона перебуває в переліку ста найвпливовіших жінок світу й у 2023 році з’явилася на обкладинці Time як людина року.

Усього цього вона, по суті, досягла сама, при цьому не раз стаючи об’єктом скандалів і критики (які вона, до слова, часто обігрує у своїх піснях). Іншими словами, Тейлор Свіфт — хочемо ми цього чи ні — дуже популярна й успішна сучасна виконавиця та рольова модель для багатьох.

З огляду на все це, не дивно, що навіть віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас висловлював сподівання, що Тейлор Свіфт допоможе мобілізувати молодь на вибори до Європейського парламенту у червні цього року.

"За кого голосувала Свіфт"

Чому Тейлор Свіфт мимохіть стала частиною політичної кампанії у США? Найочевидніша відповідь — її виняткова популярність серед американців.

Опитування Morning Consult у березні 2023 року виявило, що 53% жителів США вважають себе фанатами виконавиці, причому 16% називали себе "відданими фанатами".

Хто б не хотів скористатися впливом людини, чия думка важлива для майже кожного п’ятого виборця?

Тим не менш, тривалий час Тейлор Свіфт намагалася триматись від політики якнайдалі. У 2012 році вона говорила, що не хоче впливати на інших людей, бо й сама не має достатньо знань і досвіду в житті (на той момент співачці було 22 роки).

Значно пізніше, у 2020-му, Свіфт розповіла, що однією з головних причин, з якої вона остерігалася висловлювати політичні погляди в більш зрілому віці, став скандал із гуртом Dixie Chicks.

На початку XXI століття цей кантрі-гурт із Техасу був одним із найбільш популярних у США, але у 2003 році його солістка з лондонської сцени розкритикувала рішення президента Джорджа Буша-молодшого вторгнутися в Ірак. "Нам соромно, що президент США народився в Техасі", — сказала вона тоді.

На тлі "патріотичної хвилі" в американській культурі після теракту 11 вересня 2001 року такі заяви не могли не викликати скандал. Фанати Dixie Chicks повертали й знищували диски з їхніми піснями, звинувачували гурт у зраді через зневагу до президента, артисти позбулися контрактів і були змушені скасувати низку виступів.

Звісно, з часом гурт відновив концертну діяльність і повернувся до статусу одного з найпопулярніших у США. Але мало кому хотілось би повторити цей досвід — надто в час соцмереж, коли хейт поширюється значно швидше, пояснювала Свіфт: "Тепер так завжди: один коментар — і тобі кінець, ти більше не можеш займатися музикою".

Але після виборів президента США у 2016 році залишатись аполітичною їй стало значно важче. У день тодішніх виборів вона виклала фото з виборчої дільниці й закликала людей проголосувати — але сама не сказала, за кого віддала голос: за Гілларі Клінтон чи за Дональда Трампа. Тоді запит "За кого голосувала Свіфт?" потрапив у тренди Google.

Зрештою, проміжні вибори до Конгресу США у 2018 році змусили Тейлор Свіфт відмовитися від "політичного радіомовчання". Тоді 28-річна Свіфт публічно підтримала кандидатів від Демократичної партії — Філа Бредесена, який балотувався до Сенату, та Джима Купера з Палати представників — від штату Теннессі, де мешкає:

"У минулому я неохоче публічно висловлювала свої політичні погляди. Зараз я ставлюся до цього зовсім по-іншому. Я завжди віддавала й віддаватиму свій голос з огляду на те, який кандидат буде захищати й боротися за права людини, на які, я вважаю, в цій країні заслуговують усі".

Бредесену підтримка Свіфт, до речі, не допомогла: він програв республіканці Марші Блекберн (яку співачка називала "Трампом у перуці"). А Купер очікувано переміг — бо обирався до нижньої палати Конгресу з 1982 року.

Тим не менш, допис Свіфт мав і цілком реальний результат.

Зокрема, протягом двох днів після публікації для участі в голосуванні зареєструвалися понад 169 тисяч американців. Через п’ять років вона повторить успіх, спонукавши одним дописом — без підтримки конкретних кандидатів і не в розпал виборів — зареєструватися на сайті для виборців 35 тисяч молодих громадян США.

І, зрештою, напередодні так званого супервівторка 5 березня, коли своїх делегатів для обрання президентського кандидата обирають аж 15 штатів (включно з Теннессі), Тейлор Свіфт закликала фанів "проголосувати за прихід до влади людей, які найбільше представляють ВАС".

"Ми виженемо тебе на виборах"

З 2018-го Тейлор Свіфт все відвертіше говорила про свої погляди — не лише про політику, а й про суспільні проблеми. Співачка — прихильниця абортів і гендерної рівності, підтримує ЛГБТ+ (її пісня You Need to Calm Down стала однією зі значних подій у спільноті), виступає проти расизму й білого супрематизму.

В одному з інтерв’ю 2019 року Свіфт уже шкодуватиме, що не підтримала Клінтон на останніх президентських виборах (і зізнається, що голосувала саме за неї), хоча й стверджуватиме: мало чим могла б їй допомогти.

Свого критичного ставлення до Дональда Трампа співачка вже не приховуватиме.

Зокрема, на тлі протестів Black Lives Matter, коли тодішній президент США вжив суперечливий вислів: "Почнеться насильство — почнеться стрілянина", Свіфт прямо заявила: "Ми виженемо тебе на виборах у листопаді".

Зрештою, на виборах 2020 року Тейлор Свіфт прямо підтримала Джо Байдена й Камалу Гарріс. "Зміна, якої ми потребуємо найбільше, — це обрання президента, який усвідомлює, що небілі люди заслуговують на те, аби почуватися у безпеці; що жінки заслуговують на право обирати, що станеться з їхніми тілами; й що спільнота ЛГБТКІА+ заслуговує на визнання й співучасть. Усі заслуговують на владу, яка серйозно ставиться до глобальних ризиків у сфері охорони здоров’я та ставить життя свого народу на перше місце", — заявила вона в інтерв’ю Vogue.

А посилання на це інтерв'ю у Twitter (X) співачка супроводила фото з печивом із написом "Biden Harris 2020".

Певна річ, така відвертість не могла не вплинути на республіканських прихильників співачки — зокрема тих, які симпатизували Трампу.

Після того як Свіфт публічно підтримала двох демократів на виборах 2018 року, тодішній президент США сказав, що її пісні стали йому подобатись "на 25% менше". І це не кажучи про сотні коментарів у стилі "Кінець її кар’єрі" (як бачимо, ні).

Звісно, оцінити вплив конкретно Тейлор Свіфт на вибори 2020 року важко, але принаймні одне дослідження назвало її однією зі знаменитостей, які змінили хід тодішнього голосування.

"Саме так, як ми й підлаштували"

З наближенням президентських виборів 2024 року, коли розрив між двома найбільш імовірними кандидатами — Джо Байденом і Дональдом Трампом — усе ще незначний, навіть кілька десятків тисяч голосів можуть повністю змінити результат.

Тож не дивно, що на початку року про "ефект Тейлор Свіфт" згадали знову.

Усе почалося зі статті The New York Times, де стверджувалося, що кампанія Байдена на тлі зростання рейтингів Трампа активно шукає нової стратегії, зокрема для збільшення кількості виборців з-поміж молоді. І підтримка Тейлор Свіфт, за словами джерел NYT, тут відігравала важливу роль.

Навіть допис в Instagram, де співачка має (на момент написання тексту) 282 мільйони підписників, уже міг би посприяти кампанії чинного президента США. Обговорювали, за даними NYT, й інші варіанти — наприклад, поява Байдена на одному з концертів Свіфт у межах її популярного Eras Tour.

Окремі опитування підтверджують, що надії кампанії Байдена не такі вже й безпідставні. Хоча серед прихильників Свіфт і так більшість беруть участь у виборах і голосують за демократів, при цьому переважна більшість молоді не настільки залучена в політику — а тому заява Свіфт цілком може забезпечити Байдену додатковий електорат.

Реакція табору прихильників Трампа на це була дещо несподіваною, хоча не оригінальною.

Нагадаємо, що перед виборами 2016 року поміж трампістів почала побутувати теорія змови QAnon про те, що демократи на чолі з Гілларі Клінтон "кришують" педофілію в піцеріях, а Трамп прийде і визволить їх.

Теорія змови — хоч і не настільки дика — з’явилась і нині. Отже, її короткий зміст: Тейлор Свіфт перебуває у змові з Демократичною партією США й Байденом, була завербована Пентагоном як інструмент "інформаційно-психологічних операцій" для контролю над суспільною думкою, а її нинішній бойфренд — гравець в американський футбол Тревіс Келсі — в цьому допомагає.

Якщо вам ця теорія здається абсурдною — що ж, її підтримує майже кожен третій виборець Республіканської партії і її вже не раз доводилось офіційно спростовувати спікерам Пентагону (хоча вони намагалися поставитись до цього з гумором, обігруючи у відповідях відомі рядки з пісень Свіфт).

Бонус — відгалуження теорії змови: оскільки бойфренд Тейлор Свіфт грає в американський футбол, демократи також роблять усе, щоб його команда перемогла в Супербоулі (щорічному чемпіонаті). До слова, цю ідею просував не хто інший, як уже колишній претендент на президентську номінацію від республіканців Вівек Рамасвамі.

Команда Келсі, до речі, справді перемогла у Супербоулі, й повз такий збіг Джо Байден пройти не зміг, опублікувавши твіт зі словами "Саме так, як ми й підлаштували".

Сам Трамп під час цієї кампанії прямо згадав Тейлор Свіфт лише один раз, нагадавши, що за свого президентства підписав закон про оновлення музичної індустрії, тоді як "Джо Байден для Тейлор нічого не зробив і не зробить".

"Бути такого не може, що вона підтримає Нечесного Джо Байдена, найгіршого та найкорумпованішого Президента в Історії нашої Держави, та буде нелояльною до чоловіка, який заробив для неї так багато грошей. До речі, мені подобається її бойфренд Тревіс, хоч він, напевно, ліберал і духу мого не зносить!" — написав експрезидент США 11 лютого у своїй соцмережі Truth Social.

А Байден тим часом, не чекаючи на офіційну підтримку своєї кампанії з боку Тейлор Свіфт, намагається скористатися моментом і навіть під час інтерв’ю у вечірньому шоу обіграти на свою користь теорію змови трампістів.

А сама Свіфт, закликавши американців взяти участь у праймериз 5 березня, здається, вже відкрила для себе політичний сезон 2024 року.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"