Как популярная американская певица может помочь Байдену переизбраться

Президент США Джо Байден перед выборами 2024 года хочет заручиться поддержкой американской исполнительницы Тейлор Свифт.

Человек с такой популярностью и влиянием может стать весомым политическим фактором. Особенно когда речь идет о президентских выборах в США, где даже считанные тысячи голосов могут изменить судьбу и этой страны, и всего мира.

О том, действительно ли ее влияние настолько важно для Байдена и Трампа, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Секретное оружие Байдена: как певица Тейлор Свифт может повлиять на результаты выборов в США. Далее – краткое ее изложение.

Тейлор Свифт – самая прослушиваемая исполнительница на крупнейших стриминговых музыкальных сервисах, Spotify и Apple Music.

Она – первая в истории исполнительница, которая заработала более миллиарда долларов исключительно своим творчеством (то есть выступлениями и продажами музыки). Она находится в списке ста самых влиятельных женщин мира и в 2023 году появилась на обложке Time как человек года.

Почему Тейлор Свифт невольно стала частью политической кампании в США? Самый очевидный ответ – ее исключительная популярность среди американцев.

Опрос Morning Consult в марте 2023 года выявил, что 53% жителей США считают себя фанатами исполнительницы, причем 16% называли себя "преданными фанатами".

Долгое время Тейлор Свифт старалась держаться от политики как можно дальше.

Промежуточные выборы в Конгресс США в 2018 году заставили Тейлор Свифт отказаться от "политического радиомолчания". Тогда 28-летняя Свифт публично поддержала кандидатов от Демократической партии – Фила Бредесена, который баллотировался в Сенат, и Джима Купера из Палаты представителей – от штата Теннесси, где живет.

С 2018-го Тейлор Свифт все откровеннее говорила о своих взглядах – не только о политике, но и об общественных проблемах. Певица – сторонница абортов и гендерного равенства, поддерживает ЛГБТ+ (ее песня You Need to Calm Down стала одним из значительных событий в сообществе), выступает против расизма и белого супрематизма.

В одном из интервью 2019 года Свифт уже будет сожалеть, что не поддержала Клинтон на последних президентских выборах (и признается, что голосовала именно за нее), хотя и будет утверждать: мало чем могла бы ей помочь.

Своего критического отношения к Дональду Трампу певица уже не будет скрывать.

В частности, на фоне протестов Black Lives Matter, когда тогдашний президент США употребил противоречивое выражение: "Начнется насилие – начнется стрельба", Свифт прямо заявила: "Мы выгоним тебя на выборах в ноябре".

В конце концов, на выборах 2020 года Тейлор Свифт прямо поддержала Джо Байдена и Камалу Харрис.

С приближением президентских выборов 2024 года, когда разрыв между двумя наиболее вероятными кандидатами – Джо Байденом и Дональдом Трампом – все еще незначителен, даже несколько десятков тысяч голосов могут полностью изменить результат.

Не удивительно, что в начале года об "эффекте Тейлор Свифт" вспомнили снова.

Все началось со статьи The New York Times, где утверждалось, что кампания Байдена на фоне роста рейтингов Трампа активно ищет новую стратегию, в частности для увеличения количества избирателей из числа молодежи. И поддержка Тейлор Свифт, по словам источников NYT, здесь играла важную роль.

Реакция лагеря сторонников Трампа на это была несколько неожиданной, хотя не оригинальной – придумали новую теорию заговора.

Байден тем временем, не дожидаясь официальной поддержки своей кампании со стороны Тейлор Свифт, пытается воспользоваться моментом и даже во время интервью в вечернем шоу обыграть в свою пользу теорию заговора трампистов.

А сама Свифт, призвав американцев принять участие в праймериз 5 марта, кажется, уже открыла для себя политический сезон 2024 года.

