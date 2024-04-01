Журналістів попросили не красти речі з літака Байдена

Журналістів з пулу Білого дому закликали не красти речі з президентського літака Air Force One, яким користується Джо Байден.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інвентаризація літака Air Force One після візиту Байдена на західне узбережжя США в лютому виявила, що з його прессекції зникло кілька предметів.

Серед речей, які зникли з літака, – фірмові наволочки, склянки і тарілки із золотим обідком.

Асоціація кореспондентів Білого дому попередила, що виносити речі з літака заборонено.

Минулого місяця асоціація надіслала журналістам електронного листа, в якому зазначила, що така поведінка погано відображається на преспулі – групі журналістів, які подорожують з президентом – і має бути припинена.

Журналістам іноді дають на пам'ять маленькі пакетики шоколадних цукерок M&M's, прикрашені автографом президента.

Нещодавно Байден запропонував своєму майбутньому супернику на виборах Дональду Трампу зіграти в гольф.

Перед цим Байден пожартував над Трампом, говорячи про майбутні президентські вибори у США.

"Один кандидат занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший – це я", – сказав президент США.