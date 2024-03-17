Президент США Джо Байден пожартував над своїм суперником на президентських виборах під час виступу на щорічній вечері в клубі Gridiron у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Байдена наводить Reuters.

Байден виступив перед більш ніж 650 гостями, серед яких були прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, а також генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу.

"Один кандидат занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший – це я", – заявив Байден.

Байден підкреслив важливість преси, яка, за його словами, не є "ворогом народу", що різко контрастує з попередніми висловлюваннями Трампа про ЗМІ.

Він також згадав про війну РФ проти України: "Ми не схилимось, вони (українці) не схиляться і я не схилюсь", – сказав очільник Білого дому.

Раніше Байден і Трамп здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від Демократичної та Республіканської партій відповідно.

Останнє опитування Reuters/Ipsos показало незначну перевагу Байдена над Трампом.