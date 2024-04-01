Журналистов попросили не воровать вещи из самолета Байдена

Журналистов из пула Белого дома призвали не воровать вещи из президентского самолета Air Force One, которым пользуется Джо Байден.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инвентаризация самолета Air Force One после визита Байдена на западное побережье США в феврале обнаружила, что с его прессекции исчезло несколько предметов.

Среди вещей, которые исчезли из самолета, – фирменные наволочки, стаканы и тарелки с золотым ободком.

Ассоциация корреспондентов Белого дома предупредила, что выносить вещи из самолета запрещено.

В прошлом месяце ассоциация направила журналистам электронное письмо, в котором отметила, что такое поведение плохо отражается на пресс-пуле – группе журналистов, путешествующих с президентом – и должно быть прекращено.

Журналистам иногда дают на память маленькие пакетики шоколадных конфет M&M's, украшенные автографом президента.

Недавно Байден предложил своему будущему сопернику на выборах Дональду Трампу сыграть в гольф.

Перед этим Байден пошутил над Трампом, говоря о предстоящих президентских выборах в США.

"Один кандидат слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой – это я", – сказал президент США.