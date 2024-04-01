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США передали Україні ще понад 100 генераторів на тлі ударів РФ по енергетичній інфраструктурі

Новини — Понеділок, 1 квітня 2024, 21:34 — Марія Ємець

Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"У той час коли Росія продовжує варварські удари по енергетичній інфраструктурі України, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає 109 генераторів, 19 станцій генерування тепла й електроенергії та 13 одиниць техніки для екстрених служб", – повідомила Брінк.

Допомогу передають Дніпру, Вінниці, Івано-Франківську, Львову, Черкасам і Чернівцям.

Нагадаємо, у лютому USAID попереджало про загрозу своїй діяльності в Україні через те, що Конгрес продовжує зволікати з виділенням додаткового фінансування на допомогу Києву.

Минулого тижня Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні, до якої, зокрема, увійшли артилерійські й танкові боєприпаси, дрони та машини розмінування.

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Війна з РФ США