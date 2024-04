США передали Україні ще понад 100 генераторів на тлі ударів РФ по енергетичній інфраструктурі

Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"У той час коли Росія продовжує варварські удари по енергетичній інфраструктурі України, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає 109 генераторів, 19 станцій генерування тепла й електроенергії та 13 одиниць техніки для екстрених служб", – повідомила Брінк.

As Russia continues its brutal attacks against Ukraine’s energy infrastructure, @USAID is providing 109 generators, 19 heat & power cogeneration units, & 13 emergency vehicles to keep services online in Dnipro, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Lviv, Cherkasy, & Chernivtsi. pic.twitter.com/lr2pydRa1p