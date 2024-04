США передали Украине еще более 100 генераторов на фоне ударов РФ по энергетической инфраструктуре

Соединенные Штаты передали ряду украинских регионов еще более сотни генераторов и 13 единиц техники для служб чрезвычайных ситуаций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"В то время как Россия продолжает варварские удары по энергетической инфраструктуре Украины, Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет 109 генераторов, 19 станций генерирования тепла и электроэнергии и 13 единиц техники для экстренных служб", – сообщила Бринк.

As Russia continues its brutal attacks against Ukraine’s energy infrastructure, @USAID is providing 109 generators, 19 heat & power cogeneration units, & 13 emergency vehicles to keep services online in Dnipro, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Lviv, Cherkasy, & Chernivtsi. pic.twitter.com/lr2pydRa1p