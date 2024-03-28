Новий пакет допомоги від Німеччини: боєприпаси, дрони та машини розмінування

Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні, до якої, зокрема, увійшли артилерійські й танкові боєприпаси, дрони та машини розмінування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє уряд ФРН.

У новій партії допомоги Україна отримала 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу та вироблених на німецьких заводах, боєприпаси до танків Leopard 2A6, а також 14 розвідувальних БпЛА Vector та 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun.

Крім того, Німеччина передала 5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog, 9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog, 6 машин розмінування WISENT 1, 2 мостоукладачі BEAVER, один інженерний БРЕМ Bergepanzer 2, один БРЕМ 2A1 Dachs, 9 мінних тралів, 3 автомобілі для охорони кордону та 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros.

У пакеті також згадуються система спостереження SATCOM, 330 інфрачервоних камер, 2 056 гранатометів RGW90 Matador та 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо та 2 аварійні електрогенератори.

Також уряд Німеччини оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні в майбутньому. Там з’явилися ракети до систем ЗРК Patriot, 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.

Раніше повідомляли, що Німеччина найближчими днями планує передати Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесверу.

Перед цим Німеччина оголосила, що підготувала новий пакет військової допомоги для України приблизною вартістю 500 млн євро.