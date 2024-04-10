Таллінн планує відправити Україні ще п'ять машин швидкої допомоги

Мерія Таллінна в понеділок направила в міські збори проєкт рішення, в якому пропонується як гуманітарну допомогу передати Україні п'ять машин швидкої допомоги та медичне обладнання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

І автомобілі, і обладнання перебувають на балансі Талліннської швидкої допомоги, повідомила в середу пресслужба столичної міської управи.

Якщо депутати міськради схвалять ініціативу управи, то Україні передадуть чотири автомобілі марки Mercedes-Benz Sprinter 319 і один автомобіль марки Volkswagen Crafter.

Одну машину швидкої допомоги передадуть некомерційному об'єднанню "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", одну машину – Харківській обласній військовій адміністрації, одну машину – Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, а ще дві машини швидкої допомоги буде відправлено Житомирській обласній військовій адміністрації.

Передані машини активно використовувала Талліннська служба швидкої допомоги до 2023 року. Однак, як запевняє влада, передача цих автомобілів не завадить Талліннській швидкій допомозі виконувати свої завдання, оскільки торік на заміну старим автомобілям уже було придбано нові.

На додаток до п'яти машин швидкої допомоги Талліннська швидка допомога відправить в Україну медичне обладнання, необхідне для надання першої допомоги: електричні аспіратори, дефібрилятори, перфузори (обладнання для дозування і введення ліків) та інше обладнання, а також ноші, крісла-ноші та вакуумні медичні матраци.

За словами віцемера Бетіни Бешкіної, за останні два роки Таллінн передав Україні шість повністю укомплектованих машин швидкої допомоги, а тепер збирається відправити дружній країні ще п'ять машин.

Нагадаємо, у березня стало відомо, що муніципалітет литовського міста Каунас передає Харкову 20 міських автобусів, шість з яких вже прибули до українського міста.

Восени минулого року МЗС Естонії передало Україні чотири автобуси, які надала приватна особа.