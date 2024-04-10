Таллинн планирует отправить Украине еще пять машин скорой помощи

Мэрия Таллинна в понедельник направила в городское собрание проект решения, в котором предлагается в качестве гуманитарной помощи передать Украине пять машин скорой помощи и медицинское оборудование.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

И автомобили, и оборудование находятся на балансе Таллиннской скорой помощи, сообщила в среду пресс-служба столичной городской управы.

Если депутаты горсовета одобрят инициативу управы, то Украине передадут четыре автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter 319 и один автомобиль марки Volkswagen Crafter.

Одну машину скорой помощи передадут некоммерческому объединению "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", одну машину – Харьковской областной военной администрации, одну машину – Днепропетровской областной военной администрации, а еще две машины скорой помощи будут отправлены Житомирской областной военной администрации.

Переданные машины активно использовались Таллиннской службой скорой помощи до 2023 года. Однако, как уверяют власти, передача этих автомобилей не помешает Таллиннской скорой помощи выполнять свои задачи, поскольку в прошлом году на замену старым автомобилям уже были приобретены новые.

В дополнение к пяти машинам скорой помощи Таллиннская скорая помощь отправит в Украину медицинское оборудование, необходимое для оказания первой помощи: электрические аспираторы, дефибрилляторы, перфузоры (оборудование для дозирования и введения лекарств) и другое оборудование, а также носилки, кресла-носилки и вакуумные медицинские матрасы.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, за последние два года Таллинн передал Украине шесть полностью укомплектованных машин скорой помощи, а теперь собирается отправить дружественной стране еще пять машин.

Напомним, в марте стало известно, что муниципалитет литовского города Каунас передает Харькову 20 городских автобусов, шесть из которых уже прибыли в украинский город.

Осенью прошлого года МИД Эстонии передало Украине четыре автобуса, которые предоставило частное лицо.