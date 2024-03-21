Литовське місто Каунас передає Харкову 20 автобусів

Муніципалітет литовського міста Каунас передає Харкову 20 міських автобусів, шість з яких вже прибули до українського міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Восени минулого року представники муніципалітету відвідали Україну і особисто зустрілися з мером Харкова Ігорем Тереховим. Дізнавшись, що у місті, що зазнає постійних обстрілів і серйозних проблем з громадським транспортом, ми запропонували їм допомогу – передати два десятки старих автобусів. До сьогоднішнього дня вони успішно їздили по вулицях Каунаса, тому, безперечно, будуть корисні і там", – сказав віцемер Каунаса Андрюс Паленіс.

Цього разу серед готових до відправлення – дев'ять технічно справних та придатних для експлуатації автобусів Solaris. Інші – Volvo 2006 року випуску, які прибули до Каунасу шість років тому.

Після атак окупантів приватні пасажирські автоперевізники, які працювали на міських маршрутах Харкова, негайно припинили свою діяльність. Тож у місті, як зазначає литовське видання, залишилося лише близько сотні автобусів.

Литовське місто Каунас є містом-партнером Харкова. У 2023 році мер Каунаса Вісвальдас Матійошайтіс навіть вітав харків’ян з Днем Незалежності України.

Нагадаємо, восени минулого року МЗС Естонії передало Україні чотири автобуси, які надала приватна особа.

Зазначалося, що два автобуси Естонія передасть Житомирській області, яка є її фокусним регіоном з відновлення України. Ще два – передадуть двом містам Харківської області.

До цього повідомлялося, що Рига пожертвує Чернігову 10 автобусів.

На початку листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС надав допомогу Україні у вигляді 371 автобуса для потреб школярів.