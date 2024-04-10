Країни Північної Європи і Балтії нададуть Україні експертну підтримку на шляху до ЄС

Вісім країн Північної Європи і Балтії зберуть групу експертів, які допоможуть Україні на переговорному етапі процесу в ступу в ЄС.

Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом після зустрічі глав МЗС відповідних країн на острові Готланд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, країни Північної Європи і Балтії підтримують посилення ролі НАТО в наданні допомоги Україні в її війні з Росією і підтримують прагнення країни до вступу в ЄС.

"Ми підтримуємо посилення ролі НАТО в наданні допомоги Україні у сфері безпеки і координації військової підтримки та обладнання", – сказав Білльстрьом.

Він додав, що вісім країн Північної Європи та Балтії на зустрічі на шведському острові Готланд домовилися зібрати групу експертів, які допоможуть підтримати зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

"Це дає можливість полегшити шлях України до членства в європейській сім'ї", – сказав міністр.

На ініціативу вже відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Вдячний шведському колезі Тобіасу Білльстрьому та міністрам закордонних справ країн Північно-Балтійської вісімки за запуск ініціативи зі створення Консультативної групи високого рівня для делегації України на переговорах про вступ до ЄС. Держави Північної Європи та Балтії продовжують надавати Україні важливу підтримку", – написав Кулеба у Twitter (X).

Раніше повідомляли, що українська сторона і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

Глава українського уряду Денис Шмигаль підтвердив прагнення України розпочати переговори про вступ із ЄС у першому півріччі цього року.

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