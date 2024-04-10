Страны Северной Европы и Балтии предоставят Украине экспертную поддержку на пути в ЕС

Восемь стран Северной Европы и Балтии соберут группу экспертов, которые помогут Украине на переговорном этапе процесса вступления в ЕС.

Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём после встречи глав МИД соответствующих стран на острове Готланд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, страны Северной Европы и Балтии поддерживают усиление роли НАТО в оказании помощи Украине в ее войне с Россией и поддерживают стремление страны к вступлению в ЕС.

"Мы поддерживаем усиление роли НАТО в оказании помощи Украине в сфере безопасности и координации военной поддержки и оборудования", – сказал Билльстрём.

Он добавил, что восемь стран Северной Европы и Балтии на встрече на шведском острове Готланд договорились собрать группу экспертов, которые помогут поддержать усилия Украины по вступлению в Европейский Союз.

"Это дает возможность облегчить путь Украины к членству в европейской семье", – сказал министр.

На инициативу уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Благодарен шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму и министрам иностранных дел стран Северо-Балтийской восьмерки за запуск инициативы по созданию Консультативной группы высокого уровня для делегации Украины на переговорах о вступлении в ЕС. Государства Северной Европы и Балтии продолжают оказывать Украине важную поддержку", – написал Кулеба в Twitter (X).

Ранее сообщалось, что украинская сторона и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль подтвердил стремление Украины начать переговоры о вступлении с ЕС в первом полугодии этого года.

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