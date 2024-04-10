Рада ратифікувала оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою

Верховна Рада схвалила законопроєкт про ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

За його словами, за це проголосували 317 народних обранців.

Оновлена угода була підписана 22 вересня 2023 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до Оттави.

У лютому цього року Палата громад парламенту Канади підтримала угоду більшістю голосів, згодом її схвалив Сенат та підписала генерал-губернатор Мері Саймон.

Модернізована Угода про вільну торгівлю включає розділи з цифрової торгівлі, фінансових послуг та захисту інвестицій. Вона стане важливим інструментом сприяння українським компаніям у виході на канадський ринок та участі канадських компаній у відбудові, акцентувала раніше посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Взагалі ж Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.

Читайте детальну статтю про оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою.