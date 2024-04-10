Рада ратифицировала обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой

Верховная Рада одобрила законопроект о ратификации обновленного Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

По его словам, за него проголосовали 317 народных избранников.

Обновленное соглашение было подписано 22 сентября 2023 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву.

В феврале этого года Палата общин парламента Канады поддержала соглашение большинством голосов, впоследствии его одобрил Сенат и подписала генерал-губернатор Мэри Саймон.

Модернизированное Соглашение о свободной торговле включает разделы по цифровой торговле, финансовым услугам и защите инвестиций. Оно станет важным инструментом содействия украинским компаниям в выходе на канадский рынок и участия канадских компаний в восстановлении, акцентировала ранее посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

Вообще же Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу 1 августа 2017 года.

Читайте подробную статью об обновленном соглашении о свободной торговле с Канадой.