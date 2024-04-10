Підозрюваного в нападі на посольство РФ у Литві арештували на три місяці

Районний суд Вільнюса 10 квітня повністю задовольнив клопотання прокурора і дозволив на три місяці заарештувати чоловіка, підозрюваного в нападі на посольство Росії в Литві.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi, повідомив представник вільнюського суду Гедрюс Яноніс.

49-річного громадянина Литви кілька днів тому затримали у зв'язку з двома нападами, вчиненими у вихідні, і вже потрапляв у поле зору поліції.

За даними поліції, в ночі на неділю і понеділок у посольство Росії у Вільнюсі були кинуті пляшки з легкозаймистою рідиною. У ніч на понеділок пляшка загорілася і пошкодила стіну будівлі.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом пошкодження майна суспільно небезпечним способом. За вчинення такого злочину передбачені штраф, обмеження волі, арешт або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, з 2022 року Литва вислала з країни посла Росії та відкликала з Москви свого посла, після чого у Вільнюсі дипмісію РФ очолює тимчасовий повірений.