У Вільнюсі за вихідні двічі кинули коктейлем Молотова в будівлю посольства РФ
Новини — Понеділок, 8 квітня 2024, 11:12 —
У Вільнюсі, столиці Литви, за ці вихідні двічі кинули коктейлем Молотова у будівлю посольства Росії, ніхто не постраждав.
Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це повідомили у поліції.
Перший раз невідома особа кинула в будівлю посольства пляшку із запальною сумішшю близько 2:15 у ніч на неділю.
В ніч на понеділок інцидент повторився о 2:46. Повідомляють, що пошкоджена стіна будівлі
У поліції повідомили LRT, що ще не встановили підозрюваних. За фактами ведеться досудове розслідування за ст. 187 кримінального кодексу – "знищення чи завдання шкоди майну у небезпечний спосіб".
Нагадаємо, з 2022 року Литва вислала з країни посла Росії та відкликала з Москви свого посла, після чого у Вільнюсі дипмісію РФ очолює тимчасовий повірений.
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