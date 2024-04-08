У Вільнюсі за вихідні двічі кинули коктейлем Молотова в будівлю посольства РФ

У Вільнюсі, столиці Литви, за ці вихідні двічі кинули коктейлем Молотова у будівлю посольства Росії, ніхто не постраждав.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це повідомили у поліції.

Перший раз невідома особа кинула в будівлю посольства пляшку із запальною сумішшю близько 2:15 у ніч на неділю.

В ніч на понеділок інцидент повторився о 2:46. Повідомляють, що пошкоджена стіна будівлі

У поліції повідомили LRT, що ще не встановили підозрюваних. За фактами ведеться досудове розслідування за ст. 187 кримінального кодексу – "знищення чи завдання шкоди майну у небезпечний спосіб".

Нагадаємо, з 2022 року Литва вислала з країни посла Росії та відкликала з Москви свого посла, після чого у Вільнюсі дипмісію РФ очолює тимчасовий повірений.