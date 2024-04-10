Подозреваемого в нападении на посольство РФ в Литве арестовали на три месяца

Районный суд Вильнюса 10 апреля полностью удовлетворил ходатайство прокурора и разрешил на три месяца арестовать мужчину, подозреваемого в нападении на посольство России в Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, сообщил представитель вильнюсского суда Гедрюс Янонис.

49-летнего гражданина Литвы несколько дней назад задержали в связи с двумя нападениями, совершенными в выходные, и уже попадал в поле зрения полиции.

По данным полиции, в ночи на воскресенье и понедельник в посольство России в Вильнюсе были брошены бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. В ночь на понедельник бутылка загорелась и повредила стену здания.

Сейчас проводится досудебное расследование по факту повреждения имущества общественно опасным способом. За совершение такого преступления предусмотрены штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, с 2022 года Литва выслала из страны посла России и отозвала из Москвы своего посла, после чего в Вильнюсе дипмиссию РФ возглавляет временный поверенный.