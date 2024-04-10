Премьеру Британии пришлось извиняться из-за образа с популярными кроссовкам Adidas

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак был вынужден отреагировать на волну критики из-за того, что на одно из интервью на прошлой неделе он появился в кроссовках Samba бренда Adidas и этим "разрушил" их популярность.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сунак сказал в эфире радиостанции LBC.

В выложенном на прошлой неделе ролике в Instagram британский премьер рассказывал о политике правительства по медицинскому страхованию. К кроссовкам Adidas Samba он надел белую рубашку, темно-синие брюки и черные носки.

ФОТО: СКРИНШОТ

Образ Сунака привлек значительное внимание британских пользователей соцсетей и СМИ, которым не понравилось, что тот надел кроссовки. Они упрекали премьера Британии – который входит в одну из самых богатых семей страны, – что он пытался показаться ближе к людям, а вместо этого "разрушил" популярность кроссовок.

В интервью 10 апреля Сунак заявил, что уже "много-много лет" носит кроссовки Adidas, в том числе линейки Samba.

"Первую пару мне подарил мой брат много-много лет назад – мою первую пару веселых кроссовок Adidas в качестве рождественского подарка. Так что я их давний поклонник", – заверил британский премьер.

Он также сказал, что "заинтригован и поражен тем, сколько внимания уделяется тому, какую одежду я ношу".

В прошлом году премьер Британии привлек внимание СМИ из-за слишком частого использования самолетов и вертолетов для рабочих поездок даже в пределах страны.