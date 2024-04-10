Туск обещает "защитить Польшу" от переселения мигрантов по будущим правилам ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не согласна с механизмом "солидарности" в расселении искателей убежища в Европейском Союзе, предусмотренном в одобренном Европарламентом Пакте о миграции и убежище.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, об этом он сказал журналистам 10 апреля.

Польский премьер пообещал, что Варшава "так или иначе не согласится на механизм переселения" мигрантов или платы за их непереселение.

"Мы найдем – потому что мы уже имеем это в голове – такие способы, что даже если этот пакт вступит в силу в более или менее таком виде, в котором он был проголосован сегодня в (Европейском парламенте. – Ред.), мы защитим Польшу от механизма переселения", – заверил Туск.

Европарламент 10 апреля поддержал пакет мер в рамках обновленного Пакта о миграции и убежище, которые составляют крупнейший за последнее десятилетие пересмотр правил принятия иностранных мигрантов.

Пакт в частности предусматривает механизм "добровольной солидарности". Согласно ему, государства ЕС должны обеспечивать размещение не менее 30 тысяч мигрантов ежегодно, или платить по 20 тысяч евро за каждого человека, которого не приняли, или участвовать в операциях на внешних границах ЕС.

Миграционный пакт еще должен быть одобрен Советом Европейского Союза. Польское правительство уже объявило, что будет голосовать против.

Отметим, что за 2023 год в ЕС в прошлом году прибыло более миллиона искателей убежища, но все еще меньше, чем на пике гражданской войны в Сирии.