Як Макрон змінює думку громадян і держав-партнерів щодо допомоги Україні "без червоних ліній"

Бернар-Анрі Леві – це один з переконаних друзів України у французькій інтелектуальній та політичній еліті. І згадка про політику – це не описка. Філософ, інтелектуал і письменник, Леві має вплив на кількох останніх президентів Франції, включно з чинним главою держави Емманюелем Макроном.

Україну Леві підтримує глибоко, щиро і здавна.

Редактор "ЄвроПравди" Сергій Сидоренко поговорив з ним про історичні рішення Макрона. І це не лише можливе спрямування французьких військових в Україну. Леві каже, що у Парижі є готовність зняти усі обмеження, в тому числі – на удари по російській території.

Про це та інше дивіться в нашому свіжому відео, або читайте в матеріалі "Третя світова вже триває. Але європейські лідери, як у часи Гітлера, заперечують реальність". Далі – основні тези французького філософа, інтелектуала і письменника.

У французькому суспільстві дійсно є симпатія до України.

Я вважаю, що переважна більшість французького суспільства підтримує курс України, підтримує правду.

І хоча Франція загалом проукраїнська, але вона не була готова до такого рівня підтримки України, про який заявив Макрон.

А йдеться про те, щоби бути на 100% з Україною, бути готовим до будь-якого варіанта розвитку подій. Відмовитися від американського підходу, коли немає відчуття, що ви союзники у війні, коли ви не дозволяєте Україні використовувати зброю для тих чи інших задач, коли ви постачаєте зброю ЗСУ лише за умови, що вона не буде спрямована проти військових цілей у Росії.

Макрон вирішив відкинути ці обмеження.

Пояснення президента таке: Франція вважає, що ваша війна є нашою війною. Це спільна війна, бо українці воюють не лише за свою батьківщину, але й за Європу як таку, тому ми, французи, повинні бути готові до будь-яких варіантів.

Президент Макрон – один з тих, хто зрозумів, що Путін не повинен отримати нічого, і вирішив піти у цьому питанні проти мейнстриму.

Бо якщо дати звіру палець, він захоче відкусити руку.

Одна з важливих сторін позиції президента Макрона полягає в тому, що завдяки їй багато французів усвідомили реальність.

Саме завдяки його чіткої позиції відбувся реальний прорив в усвідомленні французів.

У червні у нас відбудуться європейські вибори. Але президент Франції та його партія вирішили побудувати кампанію навколо тем України та європейської безпеки.

Це небачено!

Я вважаю, що тепер, після заяв Макрона, Росія буде більше вагатися щодо нападу на країни НАТО.

Історія доводить, що так завжди з диктатурами: Росія сильна тоді, коли ми слабкі. Вона наступає, коли ми відступаємо. А якщо ми тверді та демонструємо стійкість – диктатори невпевнені у собі.

Хоча, звісно ж, Путін не хоче зупинятися на Україні. Він сам неодноразово заявляв про це на Валдайській конференції.

Є дві фрази, які у мене немає сил чути.

Перша фраза – "так довго, як потрібно", друга – "поступова підтримка".

Радий бачити, що зараз щось зрушилося в Європі з цього приводу. Це зробила Франція. Макрон взяв на себе лідерство і змінив правила гри також для інших європейських країн.

Зараз ми бачимо, як інші європейські країни одна за одною долучаються до позиції Франції.

Те, що зараз відбувається – це і є Третя світова війна! Ми всередині неї, з Росією, з Іраном, з Китаєм, з Північною Кореєю, з Ізраїлем і ХАМАС, який діє за підтримки Путіна, з великим альянсом між радикальним ісламізмом і російським православ'ям.

Повне інтерв’ю – в матеріалі "Третя світова вже триває. Але європейські лідери, як у часи Гітлера, заперечують реальність".