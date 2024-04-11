Как Макрон меняет мнение граждан и государств-партнеров о помощи Украине "без красных линий"

Бернар-Анри Леви – это один из убежденных друзей Украины во французской интеллектуальной и политической элите. И упоминание о политике – это не описка. Философ, интеллектуал и писатель, Леви имеет влияние на нескольких последних президентов Франции, включая действующего главу государства Эмманюэля Макрона.

Украину Леви поддерживает глубоко, искренне и издавна.

Редактор "ЕвроПравды" Сергей Сидоренко поговорил с ним об исторических решениях Макрона. И это не только возможное направление французских военных в Украину. Леви говорит, что в Париже есть готовность снять все ограничения, в том числе – на удары по российской территории.

Об этом и другом смотрите в нашем свежем видео, или читайте в материале "Третья мировая война уже идет. Но европейские лидеры, как во времена Гитлера, отрицают реальность". Далее – основные тезисы французского философа, интеллектуала и писателя.

Во французском обществе действительно есть симпатия к Украине.

Я считаю, что подавляющее большинство французского общества поддерживает курс Украины, поддерживает правду.

И хотя Франция в целом проукраинская, но она не была готова к такому уровню поддержки Украины, о котором заявил Макрон.

А речь идет о том, чтобы быть на 100% с Украиной, быть готовым к любому варианту развития событий. Отказаться от американского подхода, когда нет ощущения, что вы союзники в войне, когда вы не позволяете Украине использовать оружие для тех или иных задач, когда вы поставляете оружие ВСУ только при условии, что оно не будет направлено против военных целей в России.

Макрон решил отбросить эти ограничения.

Объяснение президента такое: Франция считает, что ваша война является нашей войной. Это общая война, потому что украинцы воюют не только за свою родину, но и за Европу как таковую, поэтому мы, французы, должны быть готовы к любым вариантам.

Президент Макрон – один из тех, кто понял, что Путин не должен получить ничего, и решил пойти в этом вопросе против мейнстрима.

Потому что если дать зверю палец, он захочет откусить руку.

Одна из важных сторон позиции президента Макрона заключается в том, что благодаря ей многие французы осознали реальность.

Именно благодаря его четкой позиции произошел реальный прорыв в осознании французов.

В июне у нас состоятся европейские выборы. Но президент Франции и его партия решили построить кампанию вокруг тем Украины и европейской безопасности.

Это невиданно!

Я считаю, что теперь, после заявлений Макрона, Россия будет больше колебаться относительно нападения на страны НАТО.

История доказывает, что так всегда с диктатурами: Россия сильна тогда, когда мы слабы. Она наступает, когда мы отступаем. А если мы твердые и демонстрируем стойкость – диктаторы неуверенны в себе.

Хотя, конечно же, Путин не хочет останавливаться на Украине. Он сам неоднократно заявлял об этом на Валдайской конференции.

Есть две фразы, которые у меня нет сил слышать.

Первая фраза – "так долго, как нужно", вторая – "постепенная поддержка".

Рад видеть, что сейчас что-то сдвинулось в Европе по этому поводу. Это сделала Франция. Макрон взял на себя лидерство и изменил правила игры также для других европейских стран.

Сейчас мы видим, как другие европейские страны одна за другой присоединяются к позиции Франции.

То, что сейчас происходит – это и есть Третья мировая война! Мы внутри нее, с Россией, с Ираном, с Китаем, с Северной Кореей, с Израилем и ХАМАС, который действует при поддержке Путина, с большим альянсом между радикальным исламизмом и русским православием.

Полное интервью – в материале "Третья мировая война уже идет. Но европейские лидеры, как во времена Гитлера, отрицают реальность".