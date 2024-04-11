Зеленський зустрівся з президентом Чехії, говорили про посилення співпраці в ОПК

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі з президентом Чехії Петром Павелом, йшлося про підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

Зеленський розповів Павелу про ситуацію на полі бою, російські обстріли української енергетичної інфраструктури та потреби нашої держави в постачанні енергообладнання.

"Обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, нашу інтеграцію до ЄС і НАТО й укладення двосторонньої безпекової угоди", – написав Зеленський.

Він також подякував Павелу за непохитну підтримку України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів – більше, ніж планували.

Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

Чехія заявляла, що число боєприпасів для України у межах її ініціативи може потенційно вирости до 1,5 мільйона.