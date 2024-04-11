Зеленский встретился с президентом Чехии, говорили об усилении сотрудничества в ОПК

Президент Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с президентом Чехии Петром Павелом, речь шла о поддержке Украины и усилении сотрудничества в области ОПК.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

Зеленский рассказал Павелу о ситуации на поле боя, российских обстрелах украинской энергетической инфраструктуры и потребности нашего государства в поставках энергооборудования.

"Обсудили оборонную поддержку Украины и усиление сотрудничества в области ОПК, нашу интеграцию в ЕС и НАТО и заключение двустороннего соглашения по безопасности", – написал Зеленский.

Он также поблагодарил Павела за непоколебимую поддержку Украины.

Ранее СМИ сообщали, что участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировали.

Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, в частности, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую именно сумму внесли для закупки снарядов.

Чехия заявляла, что число боеприпасов для Украины в рамках ее инициативы может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.