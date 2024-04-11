Зеленский встретился с президентом Чехии, говорили об усилении сотрудничества в ОПК
Президент Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с президентом Чехии Петром Павелом, речь шла о поддержке Украины и усилении сотрудничества в области ОПК.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).
Зеленский рассказал Павелу о ситуации на поле боя, российских обстрелах украинской энергетической инфраструктуры и потребности нашего государства в поставках энергооборудования.
"Обсудили оборонную поддержку Украины и усиление сотрудничества в области ОПК, нашу интеграцию в ЕС и НАТО и заключение двустороннего соглашения по безопасности", – написал Зеленский.
Он также поблагодарил Павела за непоколебимую поддержку Украины.
Ранее СМИ сообщали, что участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировали.
Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, в частности, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую именно сумму внесли для закупки снарядов.
Чехия заявляла, что число боеприпасов для Украины в рамках ее инициативы может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.