Польша и Эстония – за использование всех замороженных росактивов в пользу Украины

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Запад должен использовать все замороженные российские активы, а не только избыточные доходы от них, для помощи Украине.

Об этом он сказал во время встречи с премьером Эстонии Каей Каллас в Варшаве 11 апреля, пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Премьер Эстонии напомнила, что в ЕС уже сделали первый шаг по использованию доходов от росактивов, и сейчас по этому вопросу "ведутся юридические дебаты".

"Эти активы могут быть использованы для возмещения убытков, для компенсации... Мы не можем себе представить, что после всех тех разрушений, которые вызвала Россия в Украине, мы просто так отменим санкции. Санкции не могут быть сняты без того, чтобы заставить Россию выплатить репарации", – подчеркнула Каллас.

В свою очередь Туск отметил, что Эстония является одним из лидеров в совместных усилиях по использованию замороженных российских активов. "Использование прибыли от активов – это уже что-то, но этого недостаточно", – подчеркнул он.

Премьер-министр Польши отметил, что окончательное решение по активам потребует одобрения стран, на территории которых они находятся – это, по его словам, Франция, США, Германия, Япония и Бельгия.

"Эстония может на нас рассчитывать. Мы были последовательными в этом с самого начала, обе наши страны поддерживали идею использования не только прибыли, процентов от активов, но и самих замороженных активов", – заявил Туск.

Напомним, саммит глав государств и правительств ЕС 21 марта договорился, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка, в том числе для вооружения Украины.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель 20 марта выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используется для покрытия стоимости оружия для Украины.