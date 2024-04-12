ЗМІ: В ЄС обговорюють додатковий контроль для українських перевізників, що їдуть через Польщу

У Єврокомісії нібито обговорюють запровадження додаткових заходів контролю для українських перевізників, які в’їздять на територію Польщі, у рамках можливих змін до угоди про "транспортний безвіз".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У Єврокомісії нібито обговорюють ідею, у відповідь на польські протести, встановлювати в українські вантажівки GPS-трекер, щоби мати інструмент контролю за тим, куди водії далі рухаються на території Польщі і чи відповідає це задекларованому.

За даними журналістів, Єврокомісія наразі не має планів відновлювати дозвільний режим для вантажних перевізників з України, як того вимагають польські перевізники, які протестують на кордоні.

5 березня Єврокомісія вже оприлюднила пропозицію продовжити Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом з Україною – також із внесенням туди певних змін, які мали б заспокоїти європейських (насамперед польських) перевізників.

Над можливими змінами працюють у департаменті політики у сфері дорожнього транспорту, а також у наступні тижні має бути створена робоча група Ради ЄС.

Як вже аналізувала "ЄвроПравда", запропоновані зміни влаштовують українську сторону, але не виключено, що вони ще можуть розширитися.

Нагадаємо, початково угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС була підписана в червні 2022 року і пізніше продовжена до кінця червня 2024 року. Така ж угода була підписана з Молдовою.