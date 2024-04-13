Іран заявив про захоплення судна під португальським прапором біля Ормузької протоки

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що його спецпризначенці спустилися з гелікоптера на контейнеровоз під португальським прапором, що нібито належить Ізраїлю, поблизу Ормузької протоки, та захопили судно.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на іранське державне агентство IRNA.

Напад на судно, яке ідентифікували як контейнеровоз MSC Aries під португальським прапором, пов'язаний з лондонською компанією Zodiac Maritime, що входить до групи Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Video purportedly from the IRGC boarding of the Israeli-linked MSC ARIES container ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU April 13, 2024

AP отримало доступ до відео, де можна побачити, як спецназівці спускаються по мотузці на штабель контейнерів, щоб захопити судно.

Водночас Центр координації морських торговельних операцій Королівського військово-морського флоту Великої Британії (UKMTO) заявило, що судно "захопила регіональна влада" в Оманській затоці біля портового міста ОАЕ Фуджейра, не уточнюючи подробиць.

Востаннє судно MSC Aries зафіксували біля Дубаю на шляху до Ормузької протоки в п'ятницю. Судно відключило свої дані стеження, що є звичайною практикою для пов'язаних з Ізраїлем суден, які рухаються через регіон.

Як відомо, США та Ізраїль готуються до удару Ірану по ізраїльській території в найближчі дні – він має стати відповіддю на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаску, в результаті якого загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції.

Байден закликав Іран утриматися від атаки, в той час як Іран, за даними ЗМІ, закликав США не втручатися, щоб нападу не зазнали і їхні сили у регіоні.

Увечері 12 квітня Ізраїль повідомив, що з території Лівану було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет, відповідальність за які взяло на себе проіранське угруповання "Хезболла".