Іран заявив про захоплення судна під португальським прапором біля Ормузької протоки
Новини — Субота, 13 квітня 2024, 14:59 —
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що його спецпризначенці спустилися з гелікоптера на контейнеровоз під португальським прапором, що нібито належить Ізраїлю, поблизу Ормузької протоки, та захопили судно.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на іранське державне агентство IRNA.
Напад на судно, яке ідентифікували як контейнеровоз MSC Aries під португальським прапором, пов'язаний з лондонською компанією Zodiac Maritime, що входить до групи Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.
Video purportedly from the IRGC boarding of the Israeli-linked MSC ARIES container ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU– Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024
AP отримало доступ до відео, де можна побачити, як спецназівці спускаються по мотузці на штабель контейнерів, щоб захопити судно.
Водночас Центр координації морських торговельних операцій Королівського військово-морського флоту Великої Британії (UKMTO) заявило, що судно "захопила регіональна влада" в Оманській затоці біля портового міста ОАЕ Фуджейра, не уточнюючи подробиць.
Востаннє судно MSC Aries зафіксували біля Дубаю на шляху до Ормузької протоки в п'ятницю. Судно відключило свої дані стеження, що є звичайною практикою для пов'язаних з Ізраїлем суден, які рухаються через регіон.
Як відомо, США та Ізраїль готуються до удару Ірану по ізраїльській території в найближчі дні – він має стати відповіддю на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаску, в результаті якого загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції.
Байден закликав Іран утриматися від атаки, в той час як Іран, за даними ЗМІ, закликав США не втручатися, щоб нападу не зазнали і їхні сили у регіоні.
Увечері 12 квітня Ізраїль повідомив, що з території Лівану було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет, відповідальність за які взяло на себе проіранське угруповання "Хезболла".