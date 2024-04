Іран заявив про захоплення судна під португальським прапором біля Ормузької протоки

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що його спецпризначенці спустилися з гелікоптера на контейнеровоз під португальським прапором, що нібито належить Ізраїлю, поблизу Ормузької протоки, та захопили судно.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на іранське державне агентство IRNA.

Напад на судно, яке ідентифікували як контейнеровоз MSC Aries під португальським прапором, пов'язаний з лондонською компанією Zodiac Maritime, що входить до групи Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Video purportedly from the IRGC boarding of the Israeli-linked MSC ARIES container ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU