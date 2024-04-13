Иран заявил о захвате судна под португальским флагом возле Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что его спецназовцы спустились с вертолета на контейнеровоз под португальским флагом, якобы принадлежащий Израилю, вблизи Ормузского пролива, и захватили судно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

Нападение на судно, которое идентифицировали как контейнеровоз MSC Aries под португальским флагом, связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, входящей в группу Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Video purportedly from the IRGC boarding of the Israeli-linked MSC ARIES container ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU April 13, 2024

AP получило доступ к видео, где можно увидеть, как спецназовцы спускаются по веревке на штабель контейнеров, чтобы захватить судно.

В то же время Центр координации морских торговых операций Королевского военно-морского флота Великобритании (UKMTO) заявил, что судно "захватили региональные власти" в Оманском заливе возле портового города ОАЭ Фуджейра, не уточняя подробностей.

Последний раз судно MSC Aries зафиксировали возле Дубая на пути к Ормузскому проливу в пятницу. Судно отключило свои данные слежения, что является обычной практикой для связанных с Израилем судов, которые движутся через регион.

Как известно, США и Израиль готовятся к удару Ирана по израильской территории в ближайшие дни – он должен стать ответом на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаске, в результате которого погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции.

Байден призвал Иран воздержаться от атаки, в то время как Иран, по данным СМИ, призвал США не вмешиваться, чтобы нападению не подверглись и их силы в регионе.

Вечером 12 апреля Израиль сообщил, что с территории Ливана было зафиксировано не менее 40 пусков ракет, ответственность за которые взяла на себя проиранская группировка "Хезболла".