Иран заявил о захвате судна под португальским флагом возле Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что его спецназовцы спустились с вертолета на контейнеровоз под португальским флагом, якобы принадлежащий Израилю, вблизи Ормузского пролива, и захватили судно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

Нападение на судно, которое идентифицировали как контейнеровоз MSC Aries под португальским флагом, связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, входящей в группу Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Video purportedly from the IRGC boarding of the Israeli-linked MSC ARIES container ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU