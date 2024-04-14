В Україну випадково заїхали польські екстремали на квадроциклах: заблукали на шляху до Стамбула

Українські прикордонники затримали біля кордону з Угорщиною чотирьох громадян Польщі на квадроциклах – учасники екстремального заїзду з Польщі до Туреччини заблукали і випадково перетнули кордон.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Держприкордонслужба.

Туристи на квадроциклах заїхали на територію України поза пунктами пропуску, їх зупинив патруль інспекторів прикордонної служби "Бодалово" Мукачівського загону.

З’ясувалося, що це громадяни Польщі, які беруть участь в екстремальному заїзді для шанувальників мотоциклів і квадроциклів.

"Іноземці пояснили, що є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів. У квітні у Польщі стартувала акція під назвою "2222 км", зміст якої полягає в тому, що добровольці, які беруть у ній участь, зобов’язані проїхати маршрутом від Кракова до Стамбула, долаючи щодоби близько 300 км здебільшого бездоріжжям. Через проблеми зі зв’язком, іноземці заблукали, втратили орієнтування на місцевості і незчулися, як опинилися на території України", – повідомляє ДПСУ.

ДПСУ

На чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та скерували справи до суду.

"Невдовзі, в порядку реадмісії, їх повернуть до Угорщини", – додали у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, наприкінці березня польські прикордонники піднялись по тривозі через овець, що пішли пастися в Україну.

Раніше цього тижня польські прикордонники відвернули сотні спроб нелегальних мігрантів потрапити до Польщі з території Білорусі.