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У Польщі за два дні зафіксували понад 600 спроб мігрантів прорватися з Білорусі до ЄС

Новини — П'ятниця, 12 квітня 2024, 13:03 — Марія Ємець

За попередні дві доби польські прикордонники понад 600 разів розвертали на кордоні з Білоруссю мігрантів, які намагаються потрапити у ЄС. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Прикордонній службі 12 квітня.

За попередні два дні, 10 і 11 квітня, прикордонники зафіксували 613 спроб нелегального перетину кордону.

"У бік патрулів кидали гілки і каміння, іноземці застосовували також газ. Один співробітник постраждав", – повідомляє Прикордонна служба Польщі. 

Окрім того, шістьох осіб затримали за підозрами у сприянні мігрантам. Чотирьом мігрантам надавали медичну допомогу. 

Раніше у середу польські прикордонники опублікували відео спроби великої групи мігрантів перейти кордон 

У березні польські прикордонники повідомляли про інтенсивні спроби нелегалів потрапити з Білорусі до Польщі. 

Як відомо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла.

З кінця 2023 року схожа проблема виникла на російсько-фінському кордоні. Фінляндія у відповідь повністю закрила сухопутний кордон з Росією на невизначений термін, а нещодавно також закрила морські КПП у східній частині Фінської затоки.

Цього тижня прем’єр Фінляндії збирав на нараду керівників фракцій для обговорення змін до законодавства, що дадуть ефективні інструменти реагування на гібридну міграційну кризу. 

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Польща міграційна криза Білорусь