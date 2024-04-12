У Польщі за два дні зафіксували понад 600 спроб мігрантів прорватися з Білорусі до ЄС

За попередні дві доби польські прикордонники понад 600 разів розвертали на кордоні з Білоруссю мігрантів, які намагаються потрапити у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Прикордонній службі 12 квітня.

За попередні два дні, 10 і 11 квітня, прикордонники зафіксували 613 спроб нелегального перетину кордону.

"У бік патрулів кидали гілки і каміння, іноземці застосовували також газ. Один співробітник постраждав", – повідомляє Прикордонна служба Польщі.

Окрім того, шістьох осіб затримали за підозрами у сприянні мігрантам. Чотирьом мігрантам надавали медичну допомогу.

Раніше у середу польські прикордонники опублікували відео спроби великої групи мігрантів перейти кордон.

У березні польські прикордонники повідомляли про інтенсивні спроби нелегалів потрапити з Білорусі до Польщі.

Як відомо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла.

З кінця 2023 року схожа проблема виникла на російсько-фінському кордоні. Фінляндія у відповідь повністю закрила сухопутний кордон з Росією на невизначений термін, а нещодавно також закрила морські КПП у східній частині Фінської затоки.

Цього тижня прем’єр Фінляндії збирав на нараду керівників фракцій для обговорення змін до законодавства, що дадуть ефективні інструменти реагування на гібридну міграційну кризу.