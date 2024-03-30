Польські прикордонники піднялись по тривозі через овець, що пішли пастися в Україну

Отара овець підняла по тривозі прикордонників Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі.

Про "незвичайний перетин польсько-українського кордону" повідомив Бещадський відділ прикордонної служби, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Незвичайний випадок стався цієї ночі в районі пункту пропуску "Корчова- Краківець".

"Пристрої сповістили про наближення фігур до лінії кордону. На екранах моніторів було розпізнано отару овець. Тварини перетнули кордон і почали пастися.

Патрульні, які добре знали прикордонну територію та її мешканців, сповістили власника непокірної отари. Підбадьорена криками господаря, вона через деякий час повернулася до Польщі, – розповів підполковник Прикордонної служби Пйотр Закелаж.

За його словами, "врешті-решт, тварини були повернуті до вольєру".

Прикордонник повідомив, що "в даному випадку йдеться про рецидив".

"Як з'ясувалося, це не перша прикордонна експедиція цієї "бригади". Менш ніж двома тижнями раніше вівці вже виходили на прикордонну смугу. Однак тоді вони вирішили не перетинати кордон" – додав Закелаж.

Як повідомлялося, після минулорічного спалаху африканської чуми свиней серед диких кабанів у Швеції Норвегія обговорює можливість будівництва загорожі на кордоні, яка б не давала цим тваринам потрапити на її територію.